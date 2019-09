Tinder va diffuser une série interactive

À partir du 6 octobre, les membres américains de Tinder auront accès, tous les dimanches soirs du mois, à un épisode de «Swipe Night» («glisser dans la nuit» en français), qui raconte une aventure apocalyptique, d'après un communiqué publié vendredi. «Au fur et à mesure que l'histoire se déroule, vous ferez face à des dilemmes moraux et à des choix cruciaux, avec seulement 7 secondes pour décider, sans retour en arrière possible», explique Tinder.

De la même façon que les utilisateurs en quête de rencontres font «glisser» d'un côté ou de l'autre de l'écran de leur smartphone les profils d'autres membres qu'ils voudraient rencontrer ou pas, ils devront, dans cette série, faire des «swipe» pour décider du tour que prendra l'épisode, comme s'enfuir ou sauver les autres personnages, par exemple. Le concept n'est pas nouveau ni en littérature ni en série vidéo, mais, dans le cas de Tinder, les décisions des utilisateurs s'afficheront sur leur profil après l'épisode. L'application disposera d'informations supplémentaires pour leur suggérer des personnes qui pourraient les intéresser.

«Leurs choix dictent plus que l'histoire. Ils influencent aussi leur compatibilité potentielle avec d'autres», détaille Tinder. Partant du principe que l'interactivité et les contenus permettent de conserver plus longtemps l'attention des utilisateurs, essentielle à leur modèle économique, de nombreuses plates-formes et réseaux sociaux parient de plus en plus sur des formats qui mêlent divertissement et réaction. En 2018 l'application comptait 57 millions d'utilisateurs dans le monde, d'après le site Business of Apps.

(L'essentiel/ats)