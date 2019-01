«Attendez une minute, ça ne peut pas être vrai», a lancé, médusé, le streameur connu sous le pseudo d'Exotic Chaotic sur la plateforme Twitch, la semaine dernière, pendant qu'il jouait au jeu phénomène «Fortnite». Et pour cause, il venait de découvrir qu'un très généreux donateur lui avait versé la somme de 75 000 dollars sous la forme d'un don unique. Il s'agirait d'un record sur la plateforme de streaming de jeux vidéo propriété d'Amazon, où les dons des internautes sont généralement compris entre 1 et 5 dollars.

N'en croyant pas ses yeux, il a alors arrêté de jouer pour s'empresser de consulter son compte PayPal afin de vérifier que la somme était bien vraie, comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessus. «Mec, qu'est-ce que c'est que cette m…?!», s'est-il exclamé sous le choc en se levant de sa chaise, alors qu'il était connecté avec un autre joueur.

Une aide financière

Le donateur est un streameur connu sous le nom de KingMascot. Ami d'Exotic Chaotic, il a pu se permettre de faire un tel cadeau, car il a été l'un des premiers à avoir investi dans le Bitcoin, d'après le site Kotaku. Il a expliqué avoir voulu aider son ami, car il traverse une période de difficultés financières.

«Je n'ai pas un revenu très élevé», a déclaré Exotic Chaotic. «Ma copine a travaillé à plein temps pour soutenir ma carrière de streameur Fortnite, je me dois donc de protéger et de faire fructifier cet argent pour son avenir et celui de mon fils de 4 ans.»

Depuis son geste généreux, que certains jugent orchestré, KingMascot a dit au site spécialisé avoir reçu de nombreux messages, la plupart de soutien et une petite partie pour demander simplement de l'argent. Ce n'est pas la première fois qu'un don d'une telle ampleur est effectué sur Twitch. Le célèbre streameur Tyler «Ninja» Blevins se rappelle par exemple avoir reçu un don de 40 000 dollars en une seule fois.

(L'essentiel/man)