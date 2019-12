Microsoft laisse entrevoir la Xbox Series X

La prochaine génération de Xbox de Microsoft s'appelle officiellement Xbox Series X. Microsoft a révélé jeudi le nom et le design de la console sur scène à l'occasion des Game Awards. La console de jeu ressemble beaucoup à un PC dans une bande-annonce qui donne un bref aperçu de son design. On voit la Xbox Series X dans la présentation de «Hellblade 2», un nouveau jeu de Ninja Theory en cours de développement pour la prochaine console.

Connue jusqu'ici sous le nom de projet Scarlett, la Xbox Series X est attendue pour fin 2020. La firme de Redmond n'a pas lâché de nouvelles informations relatives aux caractéristiques de l'appareil. La Xbox Series X est conçue pour être utilisée à la fois verticalement et horizontalement. Elle prendra notamment en charge les jeux en 8K, des cadences d'images allant jusqu'à 120 images par seconde dans les jeux, le ray tracing et le support d'un taux de rafraîchissement variable.

Microsoft défie Sony

Son responsable en chef Phil Spencer affirme qu'elle est «huit fois plus puissante que la Xbox One, et deux fois plus qu'une Xbox One X». La Xbox One X affiche 6 téraflops de performance GPU, de sorte que la Xbox Series X pourrait gérer 12 téraflops.

Microsoft n'a pas détaillé ses plans de commercialisation, mais la dénomination Series de la Xbox X suggère qu'il devrait y avoir au moins deux modèles, dont un moins cher que la console de référence. En annonçant avoir la console la «plus rapide» et la «plus puissante», Microsoft défie Sony qui prévoit de sortir sa console de nouvelle génération pour les fêtes de fin d'année 2020. Le géant nippon avait récemment officialisé le nom PlayStation 5, mais sans en dévoiler le design.

(L'essentiel/laf)