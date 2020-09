Samsung met fin à son service de stockage en ligne

«La fonction Gallery Sync et le stockage de Mes fichiers sur le Drive ne seront plus pris en charge par Samsung Cloud et vos données seront effacées», a averti Samsung, dans un mail adressé à ses utilisateurs en annonçant la date butoir du 30 juin 2021 pour la fin de ces services. Proposée aux possesseurs de smartphones, tablettes et ordinateurs Samsung, l’offre de stockage en ligne n’a pas trouvé le succès escompté, comme d’autres produits de la marque lancés auparavant. On peut citer la messagerie Chaton ou le service de streaming musical Milk Music arrêtés respectivement en 2014 et 2016.

Dès le 5 octobre, il ne sera déjà plus possible de s’inscrire à Samsung Cloud pour synchroniser ses fichiers, alors que la synchronisation des photos, des vidéos et d’autres fichiers ne sera plus proposée, dès le 1er avril 2021.

Samsung redirige désormais ses utilisateurs vers OneDrive, service de stockage en ligne de Microsoft, partenaire de longue date. La firme explique proposer une solution pour migrer facilement les données liées à Gallery Sync et/ou les données existantes sur le Drive vers OneDrive. Les utilisateurs ont aussi le choix de télécharger leurs données sur l’un de leurs appareils. Le géant sud-coréen avertit que dès que la migration ou le téléchargement des fichiers a été commencé par les utilisateurs, les données sauvegardées sur son cloud seront automatiquement supprimées au fur et à mesure.

(L'essentiel/man)