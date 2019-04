Snapchat lance ses propres jeux vidéo

Le réseau social Snapchat, très populaire chez les 13-24 ans mais qui peine toujours à dégager des bénéfices depuis sa création en 2011, a annoncé jeudi le lancement de jeux vidéo multijoueurs exclusifs, accessibles directement sur son application, sans téléchargement. «L'amitié, c'est plus que les messages qu'on échange. C'est aussi les expériences que l'on partage», a expliqué Will Wu, responsable produit chez Snapchat.

«Nous avons voulu créer quelque chose qui rappelle les jeux de société en famille le week-end, quelque chose qui donne l'impression de jouer à la console avec des amis, manettes à la main», a-t-il ajouté lors d'un événement organisé à Los Angeles par Snapchat pour ses centaines de partenaires, dont certains ont contribué à développer ces nouveaux jeux vidéo. Les six jeux lancés jeudi par Snapchat permettent à plusieurs personnes, amies sur la messagerie, de jouer en temps réel tout en échangeant des messages écrits ou vocaux.

Financés par la publicité

Comme «Bitmoji Party», développé en interne par Snap et très inspiré par la «Wii Party» de Nintendo, ils mettent en scène les fameux «bitmoji», petits personnages 3D censés être à l'image de l'utilisateur qui sont l'une des marques de fabrique de Snapchat. Cela permet de renforcer encore l'illusion de jouer à la console «épaule contre épaule», selon M. Wu. Contrairement à d'autres jeux sur mobile, «Bitmoji Party peut être lancé directement depuis la barre de discussion». Snapchat propose aussi dans l'immédiat cinq autres jeux, tous multijoueurs, aux graphismes amusants et à la complexité modérée, comme «Alphabear Hustle», sorte de Scrabble coopératif, ou encore le jeu de course «C.A.T.S. Drift Race».

Les développeurs externes de ces jeux, dont l'offre a vocation à s'étoffer, devraient être financés via de la publicité intégrée. Snapchat compte près de 190 millions d'abonnés actifs quotidiens (DAU). L'application est présente chez près de 75% des Américains âgés de 13 à 34 ans, et à 90% chez les 13-24 ans, selon le patron de Snapchat, Evan Spiegel. «Nous touchons plus de 13-24 ans que Facebook ou Instagram aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, au Canada et en Australie», a-t-il affirmé jeudi.

(L'essentiel/afp)