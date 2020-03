Une app transforme le mobile en manette Switch

Les détenteurs d'une console Nintendo Switch en manque de Joy-Con (manettes détachables de l'appareil) pour jouer à plusieurs peuvent se rabattre sur la boutique Google Play au lieu de passer commande d'accessoires supplémentaires. Les développeurs de la société britannique DeepBlue Labs ont en effet créé une app qui permet de transformer un smartphone en manette pour la console hybride du géant nippon. Baptisée JoyCon Droid, elle est téléchargeable gratuitement depuis la plateforme en ligne de Google et est compatible avec les smartphones tournant sous Android 9 Pie au minimum. Le service peut aussi résoudre le fameux bug Joy-Con Drift, qui produit des actions non désirées à l'écran, comme si on avait touché le stick de la manette, et dont ont été victimes de nombreux clients.

L'app JoyCon Droid, qui se connecte en Bluetooth à la console et affiche tous les boutons de la manette sur l'écran du smartphone, est présentée comme étant actuellement en phase de test alpha publique. Cela signifie qu'elle n'est pas complètement finalisée et peut donc présenter quelques dysfonctionnements. Le site spécialisé Gizmodo a par exemple remarqué qu'elle pouvait se déconnecter lorsque l'utilisateur revenait à l'écran d'accueil pour changer de jeu. Certains ont semble-t-il contourné ce problème en connectant physiquement leur mobile à la console via un câble USB-C.

(L'essentiel/man)