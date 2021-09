LinkedIn met déjà au placard ses stories

LinkedIn fait machine arrière. Après avoir intégré en 2020 la possibilité de publier des stories sur sa plateforme, le célèbre réseau social professionnel renonce à ce format de vidéos éphémères qui disparaissent au bout de 24 heures. La société a annoncé sur son site que cette fonctionnalité serait abandonnée à la fin septembre, soit un an après son lancement.

«Lors du développement des stories, nous avons supposé que les gens n’aimeraient pas que les vidéos informelles restent attachées à leur profil, et que le caractère éphémère réduirait les barrières que les gens ressentent à l’idée de poster», a expliqué Liz Li, chef de produit chez LinkedIn. Comme Twitter, qui a mis fin en juillet à ses fleets, format semblable aux stories, LinkedIn s’est rendu compte que les utilisateurs n’agissaient pas comme le réseau social l’avait imaginé. «Il s’avère que vous voulez créer des vidéos durables qui racontent votre histoire professionnelle de manière plus personnelle et qui mettent en valeur à la fois votre personnalité et votre expertise», ont constaté les développeurs de LinkedIn sur la base des retours des utilisateurs.

En remplacement, le réseau social, qui a compris que ses membres réclamaient «des outils plus créatifs pour réaliser des vidéos attrayantes», explique plancher déjà sur un nouveau «format vidéo court, riche et interactif». Il est censé aider à améliorer l’engagement sur LinkedIn, à savoir l’interaction du public avec les contenus partagés, explique encore l’un des cadres de la plateforme, qui compte plus de 720 millions de membres inscrits dans le monde.

(L'essentiel/man)