Fini d'«espionner» l'activité des amis

Les interactions avec l'app Instagram se feront de manière plus discrète. Lancé en 2011, l'onglet «Abonnements», qui affiche les j'aime, les commentaires et les comptes auxquels s'abonnent les personnes que l'utilisateur suit lui-même, va disparaître cette semaine. Il ne sera dès lors plus possible de «stalker» l'activité des autres utilisateurs sur la plateforme, propriété de Facebook.

Vishal Shah, chef produit d'Instagram, a expliqué à BuzzFeed News que cette fonctionnalité était peu utilisée et que beaucoup d'utilisateurs ne connaissaient probablement même pas son existence. Et pour ceux qui la connaissaient, elle était parfois source de mauvaises surprises et de conflits, explique le site américain. Celui-ci donne l'exemple du cas d'une femme qui a remarqué que le mari d'une amie likait des photos de mannequins en bikini ou encore celle d'un prêtre catholique qui s'est rendu compte que l'un de ses collègues likait des photos de stars du porno gay sur Instagram.

Doublon avec l'onglet «Explorer»

L'onglet Activité, accessible en appuyant sur l'icône en forme de cœur, ne présentera désormais plus que l'activité de l'utilisateur. Censée permettre aux utilisateurs de découvrir de nouveaux comptes, la fonctionnalité «Abonnements» faisait également doublon avec l'onglet «Explorer».

Cette amélioration de la vie privée des utilisateurs d'Instagram suit le récent lancement de l'app Threads de la part de Facebook. Cette nouvelle app de messagerie, qui utilise la liste d'amis proches d'Instagram, permet de partager du contenu photo et vidéo avec un cercle d'amis restreint.

Via une dernière mise à jour de son app pour iPhone, Instagram vient par ailleurs de se doter du fameux mode sombre sur iOS 13 (il est en test sur Android 10). Il s'active dans les réglages du smartphone (Réglages > Luminosité et affichage) ou en ouvrant le centre de contrôle et en faisant apparaître l'option via un appui long sur le réglage de la luminosité. Pour faire plus simple, il suffit de demander à Siri.

(L'essentiel/man)