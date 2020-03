Le code d'iOS 14 confirme l'arrivée de deux iPhone 9

Apple pourrait lancer non pas un mais deux nouveaux modèles de smartphones d'entrée de gamme, à en croire les informations dénichées par le site spécialisé 9to5mac dans le code d'iOS 14, future mise à jour majeure de son système d'exploitation mobile.

Si les rumeurs prêtaient à Apple l'intention de lancer un iPhone 9 (ou iPhone SE 2), on apprend aujourd'hui que la sortie de ce smartphone devrait s'accompagner d'un appareil plus grand. Des lignes de code font en effet référence à un «iPhone 9 Plus». Les deux futurs modèles seraient par conséquent les successeurs de l'iPhone 8 et 8 Plus commercialisés à l'automne 2017.

Une présentation en suspens

L'iPhone 9 Plus dont il est fait mention dans le code du logiciel devrait embarquer un écran de 5,5 pouces. Pas de système de reconnaissance Face ID au menu, mais un capteur Touch ID de type Taptic Engine, comme sur les iPhone 7 et 8. Ces futurs smartphones seraient en effet toujours dotés du bouton Home, disparu depuis la sortie de l'iPhone X, aussi lancé en 2017. L'iPhone 9 et 9 Plus intégreraient par contre une puce A13, la même qui propulse les actuels iPhone 11 et 11 Pro.

Reste à voir quand ces nouveaux appareils seront dévoilés officiellement. Si une présentation était attendue par de nombreux observateurs dans le courant de ce mois, Apple pourrait avoir revu ses plans en raison du contexte actuel lié à la pandémie du coronavirus Covid-19.

(L'essentiel/man)