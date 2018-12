Un produit de Google fait son retour sur Amazon

La bataille commerciale que se livrent Amazon et Google a un peu baissé d'intensité ces derniers jours, au profit des consommateurs. En effet, depuis cette semaine, il est à nouveau possible de passer commande de Chromecast (3e génération) et de Chromecast Ultra, deux produits populaires du géant du web, sur la boutique en ligne Amazon.com. L'entreprise américaine avait bien promis le retour de ces appareils concurrents de son Fire TV Stick, mais l'attente aura finalement duré une année.

Pour rappel, en 2015, le géant du e-commerce avait annoncé ne plus vendre sur sa plateforme ces clés HDMI qui permettent de diffuser du contenu audio et vidéo sur un téléviseur depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur. Raison invoquée: éviter la confusion, ces appareils ne supportant pas le service de streaming Prime Video d'Amazon.

Google, de son côté, avait retiré le support de sa plateforme vidéo YouTube sur les appareils d'Amazon, tels que les Fire TV Stick et Amazon Echo. À noter que les Chromecast ne sont toujours pas compatibles avec Prime Video, contrairement aux services Netflix, Spotify ou YouTube. Ce n'est donc pas sur ce point que les deux sociétés ont trouvé un terrain d'entente.

(L'essentiel/man)