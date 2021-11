La magie de «Harry Potter» n’a pas opéré

C’est un flop. Lancé en juin 2019 sur iOS et Android, dans le sillage de «Pokémon GO», autre jeu mobile en réalité augmentée créé par Niantic, «Harry Potter: Wizards Unite» n’aura pas connu le même succès. L’entreprise californienne de développement de jeux vidéo a annoncé que le 31 janvier 2022 elle arrêtera le support de ce jeu. Ce dernier s’inspire évidemment de la série littéraire de la romancière britannique J.K. Rowling et de son héros sorcier Harry Potter. Après un dernier événement global dans le jeu en janvier, les serveurs seront fermés et le jeu supprimé.

Le calendrier prévoit qu’à partir du 6 décembre 2021, le jeu «Harry Potter: Wizards Unite» ne sera plus disponible au téléchargement sur les boutiques en ligne App Store et Google Play. À partir de cette même date, les achats intégrés prendront aussi fin. En attendant l’événement final, Niantic prévoit encore quelques ajustements au jeu et divers événements à durée limitée entre novembre et décembre.

«Tous les jeux ne sont pas destinés à durer éternellement», constate Niantic sur son blog. «Notre objectif avec Harry Potter: Wizards Unite était de donner vie à la magie du monde des sorciers pour des millions de joueurs alors qu’ils sortaient et exploraient leur quartier. Nous y sommes parvenus ensemble, en offrant un arc narratif de deux ans qui s’achèvera bientôt». La firme, qui vient de lancer un nouveau jeu avec Nintendo, dit qu’elle compte tirer tous les enseignements de «Harry Potter: Wizards Unite» pour ses autres projets.

(L'essentiel/man)