WhatsApp teste une nouveauté avec précaution

Les utilisateurs participant au programme bêta de WhatsApp ont vu apparaître une nouvelle option de partage dans la populaire application de messagerie instantanée. Elle permet de publier un statut (contenu éphémère d'une durée de 24 heures) directement sur Facebook ou de l'envoyer vers d'autres applications comme Instagram, Gmail ou Google Photos, rapporte le site The Verge.

WhatsApp précise que les utilisateurs n'ont pas besoin de lier leur compte à Facebook pour utiliser cette nouveauté. L'option fonctionne en effet via l'API (interface de programmation informatique) de partage d'Android et iOS. Cela signifie que leurs données ne sont pas transférées entre WhatsApp et leur compte Facebook. De plus, il n'existe aucune option qui permet de partager automatiquement les statuts WhatsApp sur un autre service.

Lorsque Facebook l'a acquise en 2014, il avait promis qu'elle fonctionnerait de manière «indépendante et autonome». Mais les choses ont commencé à évoluer en 2016, lorsque la plateforme a commencé à partager des données d'utilisateurs avec le réseau social, ce qui n'a pas plu aux régulateurs français et allemands, rappelle le site spécialisé. WhatsApp agit donc aujourd'hui avec précaution en déployant cette nouvelle option de partage qui, même si semblant anodine, peut susciter la suspicion. Lancés en 2017, les status de WhatsApp sont utilisés quotidiennement par 500 millions d'utilisateurs et intégreront en 2020 des publicités.

(L'essentiel/man)