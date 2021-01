Samsung lance le Galaxy S21 et baisse les prix

Le modèle de base de cette nouvelle génération de téléphone portable, le S21, sera commercialisé dès le 29 janvier à partir de 800 dollars aux États-Unis.

Le S21+, muni d'un écran plus large, sera disponible à partir de 1 000 dollars et le S21 Ultra, aux capacités technologiques les plus avancées, sera vendu à partir de 1 200 dollars.

Introducing the new #GalaxyS21 Ultra 5G. Designed to be epic in every way.

Learn more: https://t.co/AUbtODJ3z9 pic.twitter.com/caJHMCrYeH