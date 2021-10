Coinbase lance sa place de marché NFT

De la concurrence pour OpenSea, Rarible et autre SuperRare. Coinbase vient en effet de lancer les premières invitations pour sa plateforme concurrente d’échange de NFT, ces actifs numériques uniques conçus pour représenter la propriété d’articles en ligne tels que des œuvres d’art rares ou des cartes à collectionner.

Coinbase, qui vaut plus de 65 milliards de dollars en Bourse, mise sur «des fonctionnalités sociales» et promet vivifier l’économie des créateurs qui gagnent de l’argent en publiant des vidéos et d’autres contenus en ligne. Selon les partisans de cette économie, les NFT sont un moyen de rémunérer équitablement les artistes. Les détracteurs la considèrent comme une nouvelle bulle spéculative sur le marché des cryptomonnaies qui ne demande qu’à éclater.

Le marché des NFT a connu des ventes spectaculaires cette année. Il a dépassé les 10 milliards de dollars en volume de transactions au troisième trimestre de 2021, selon DappRadar, une société qui suit les données sur les applications basées sur les cryptomonnaies.

(L'essentiel/laf)