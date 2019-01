Xiaomi dévoile son mobile à deux pans rabattables

Look what it is! The Xiaomi Foldable Phone! This video was posted by Lin Bin, president of Xiaomi . Confirms what we saw in the video @evleaks posted earlier! This actually looks amazing and XIoami is looking for a name for it: Mi Mix Flex, Mi Dual Flex, etc. Thoughts?#Xiaomi pic.twitter.com/F3y2jBkxrp— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) January 23, 2019

Début janvier, une vidéo relayée par la célèbre taupe Evan Blass sur le compte Twitter @evleaks montrait la vidéo d'un concept de smartphone pliable atypique: un appareil permettant de rabattre deux pans de son écran. Précisant qu'il ne pouvait pas garantir la véracité du contenu partagé, il émettait l'hypothèse qu'il pouvait s'agir d'un prototype du fabricant Xiaomi. Il s'agit d'une autre société pressentie pour faire son entrée sur le marché des smartphones pliables, après la présentation du Flexpai de Royole et le prototype Flex Display de Samsung.

Dans un message publié sur son compte Weibo (réseau social chinois semblable à Twitter), Lin Bin, cofondateur et patron de la firme chinoise en personne, a confirmé, mercredi, officiellement, la supposition d'Evan Blass.

De nombreuses difficultés techniques

Dans une vidéo, le dirigeant a levé le voile sur un prototype de smartphone à l'écran flexible qui a la particularité de pouvoir être plié à deux reprises. D'une taille semblable à une petite tablette lorsqu'il est complètement déplié, l'appareil tout à fait fonctionnel est équipé de deux zones qui, une fois rabattues à l'arrière du dispositif, le transforment en un smartphone.

Lin Bin explique que l'entreprise a rencontré de nombreuses difficultés techniques pour développer le prototype et adapter l'interface MIUI à l'écran doublement pliable. Dans son message, il ajoute que Xiaomi est encore à la recherche d'un nom officiel et lance un appel à la communauté de fans. Les deux candidats sont pour le moment Xiaomi Mi Dual Flex et Xiaomi Mi Mix Flex.

La firme asiatique participera à la grand-messe de la téléphonie mobile de Barcelone, le Mobile World Congress, fin février. Il n'est pas exclu qu'il puisse y être présenté, si ce n'est dans une version finale, du moins sous la forme de prototype.

