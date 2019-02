Une app de rencontres pour vendre des frigos

Le géant sud-coréen a lancé Refrigerdating, une énième application de drague. Celle-ci se démarque en mettant en relation des gens selon le contenu de leur réfrigérateur. Elle suit le postulat selon lequel l'alimentation est un bon indice du mode de vie que l'on veut partager avec un conjoint.

«Les gens pourront se rencontrer dans des conditions plus honnêtes et plus transparentes, car cela peut vous en dire long sur la personnalité», a assuré Elin Axelsson, chez Samsung en Suède, à l'origine de l'app. Citée par le site Cnet, la responsable des relations publiques a relevé la superficialité des photos filtrées sur les sites de rencontres et les médias sociaux. Elle a en outre mis en avant le taux élevé de célibataires sans enfants résidant dans le pays nordique.

Une application non-élitaire

Samsung espère bien sûr avant tout écouler ses frigos ultra-connectés. Vendus environ 3 500 euros l'unité, ils intègrent sur la porte un écran tactile à vocation d'agenda familial. Mais ils ont aussi une caméra à l'intérieur chargée de s'assurer qu'il est toujours bien approvisionné.

Quant à l'application, elle s'est inspirée de la référence Tinder et du célèbre balayage latéral de son interface. Elle n'est par contre pas élitaire. On peut y accéder par le navigateur dans le monde entier, sans forcément être possesseur du luxueux frigo de Samsung. En l'absence d'une caméra dans son propre frigo, il faudra juste faire soi-même les photos pour alimenter le contenu de l'app de rencontres et, pourquoi pas, trouver l'âme sœur.

(L'essentiel/laf)