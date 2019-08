Ninja, la prise de guerre de Microsoft face à Twitch

«Combien as-tu été payé pour rejoindre Mixer? 100 millions?» Un fan était visiblement déçu par la décision de Ninja de quitter Twitch. Il n'a pas hésité à interpeller la star de 28 ans lors de son premier stream en direct sur la plateforme rivale de Microsoft, vendredi lors du festival de musique Lollapalooza à Chicago.

L'annonce, la veille, avait fait grand bruit. Il faut dire que Ninja était suivi par 14,7 millions de fans sur Twitch. En deux jours, le streamer a revendiqué plus de 500 000 abonnés sur Mixer. Peut-être aussi parce que la plateforme offre le 1er mois d'abonnement à sa nouvelle star. Les détails du contrat, qui devrait se chiffrer en millions de dollars selon «Forbes», n'ont pas encore fuité.

Twitch encore loin devant

Est-ce que ce transfert permettra à Microsoft d'ébranler le leader du streaming Twitch, qu'Amazon avait racheté pour 970 millions de dollars en 2014? Mixer affichait dimanche à 22 h plus de 41 000 viewers de «Fortnite», essentiellement venus pour Ninja. Mais les autres audiences étaient confidentielles.

Derrière, le canal musique affichait plus de 7000 viewers, juste devant les plus de 4000 fans qui suivaient le jeu de Battle Royale «PUBG». Encore très loin des audiences de Twitch: au même moment, plus de 206 000 personnes regardaient «League of Legends», 183 000 «Fortnite» et plus de 167 000 «GTA V».

Mixer a enregistré 119 millions d'heures visionnées entre avril et juin, à comparer avec les 2,7 milliards de Twitch. Quel sera l'impact de Ninja?

(L'essentiel/mey)