«On jouera contre le champion du monde "PES"»

Depuis combien de temps connaissez-vous Golf_Rrrracer, qui forme l'équipe du Luxembourg avec vous?

Steve Wissmann: On joue ensemble depuis près de treize ans. On a un peu le même niveau, mais Luca est plus compétiteur, il arrive mieux à garder le score. Moi, ce n'est pas ma philosophie, si je mène 3-0 je ne vais pas faire la passe à dix pour assurer la victoire.

Comment étiez-vous organisés en qualifications? Les qualifications se sont déroulées en un contre un. Sur les matches allers, on a joué à tour de rôle. Mais sur les retours, ma profession d'agent de sécurité m'imposant de travailler la nuit, j'ai demandé à Golf_Rrrracer de prendre le relais. Comme il s'est très bien débrouillé, je l'ai laissé continuer, mais je l'accompagnais vocalement.

Ce n'était pas trop dur de jouer avec le Luxembourg?

Les équipes ont été recalibrées et avaient donc toutes le même niveau. Il y a de bons joueurs dans cette équipe, comme Gerson Rodrigues ou encore Olivier Thill.

Comment allez-vous préparer l'eEuro2020?

Avec le confinement, on a plus de temps. Nous allons faire pas mal de parties entre nous. Avant le tournoi, je vais essayer de jouer entre trois et quatre heures par jour.

Le niveau sera élevé...

Oui, nous sommes amateurs et nous allons rencontrer des joueurs professionnels comme le champion du monde français Usmakabyle, qui joue pour l'AS Monaco. Il y aura aussi l'Allemagne ou encore la Belgique. Le tournoi devait se dérouler à Londres, mais on le jouera en ligne à cause du virus. Recueilli par Nicolas Grellier

(Nicolas Grellier/ L'essentiel )