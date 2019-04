Le visage utilisé comme carte d'embarquement

L'aéroport d'Athènes est le premier d'Europe a avoir installé des bornes de reconnaissance faciale afin de faciliter l'embarquement des passagers d'après BFM.

À l'heure actuelle, seuls les passagers de la compagnie Aegean Airlines ont la possibilité de tester cette nouvelle technologie. Pour cela, ils ont du être pris en photo et enregistré leur passeport dans un système. En passant devant la borne de reconnaissance faciale, le visage des passagers est reconnu par le système qui le compare à la photo de leur passeport biométrique. Les aéroports de Nice, Orly et Roissy ont déjà testé cette technologie.

En plus de faciliter la fluidité du trafic des passagers, la reconnaissance faciale pourrait éventuellement reconnaître les fraudeurs. D'après BFM, un agent virtuel devrait être essayé pendant 6 mois en Hongrie, en Grèce et en Lettonie. Un projet à hauteur de 4,5 millions d'euros mené par l'UE.

