Voici les lieux les plus «instagramés» en 2017

En croisant les lieux les plus photographiés, les plus géolocalisés et «hashtagés», Instagram a livré différents classements. Ainsi, en 2017, on apprend que New York est la ville la plus populaire sur la plateforme, devant Moscou et Londres.

1. New York (États-Unis)

2. Moscou (Russie)

3. Londres (Royaume-Uni)

4. São Paulo (Brésil)

5. Paris (France)

6. Los Angeles (États-Unis)

7. St Petersbourg (Russie)

8. Jakarta (Indonésie)

9. Istanbul (Turquie)

10. Barcelone (Espagne)



Times Square

Les États-Unis trustent 7 des 10 lieux préférés des Instagrameurs: surprise, Disneyland à Anaheim en Californie devance Times Square et Central Park à New York. Viennent ensuite la Tour Eiffel à Paris, le Tokyo Disney Resort de Tokyo, Disneyworld en Floride, le Musée du Louvre à Paris et le Pont de Brooklyn à New York.

1. Disneyland (Anaheim, États-Unis)

2. Times Square (New York, États-Unis)

3. Central Park (New York, États-Unis)

4. Tour Eiffel (Paris, France)

5. Tokyo Disney Resort (Tokyo, Japon)

6. Disney’s Magic Kingdom (Orlando, États-Unis)

7. Musée du Louvre (Paris, France)

8. Pont de Brooklyn (New York, États-Unis)

9. Disney California Adventure Park (Anaheim, États-Unis)

10. Las Vegas Strip (Las Vegas, États-Unis)

Du côté des hôtels, l'architecture futuriste et la piscine incroyable du Marina Bay Sands Singapore, a coupé le souffle des aficionados du réseau social. Il arrive en tête devant le Bellagio et le Venetian de Las Vegas et l'Atlantis The Palm de Dubaï.



Marina Bay Sands Singapore

1. Marina Bay Sands Singapore (Singapour)

2. Bellagio Las Vegas (Las Vegas, États-Unis)

3. The Venetian Las Vegas (Las Vegas, États-Unis)

4. Atlantis The Palm, Dubai (Dubai, Emirats arabes unis)

5. MGM Grand Las Vegas (Las Vegas, États-Unis)

6. The Cosmopolitan (Las Vegas, États-Unis)

7. Wynn Las Vegas (Las Vegas, États-Unis)

8. Caesars Palace (Las Vegas, États-Unis)

9. Fontainebleau Miami Beach (Floride, États-Unis)

10. Paris Las Vegas Hotel & Casino (Las Vegas, États-Unis)

Le musée du Louvre, à Paris, est le musée le plus populaire, devant le Metropolitan Museum et le MoMa de New York.



Musée du Louvre

1. Musée du Louvre (Paris, France)

2. The Metropolitan Museum of Art (New York, États-Unis)

3 MoMA – The Museum of Modern Art (New York, États-Unis)

4. LACMA – Los Angeles County Museum of Art (Los Angeles, États-Unis)

5. British Museum (Londres, Royaume-Uni)

6. American Museum of Natural History (New York, États-Unis)

7. Whitney Museum of American Art (New York, États-Unis)

8. Victoria and Albert Museum (Londres, Royaume-Uni)

9. Natural History Museum (Londres, Royaume-Uni)

10. Museum of Ice Cream (Los Angeles, États-Unis)



(MC/L'essentiel)