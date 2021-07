Grand déballage au nez et à la barbe de Samsung

Evan Blass n’a pas attendu le carton d’invitation de Samsung. Il a annoncé pour le 11 août la tenue du prochain événement de la firme sud-coréenne. Il avait déjà évoqué son contenu, mais cette fois il l’a assorti d’images animées de la prochaine gamme d’appareils qui devrait être donc dévoilée lors du Galaxy Unpacked.

Dans une série de tweets, on aperçoit les rendus qui devraient être officialisés le 11 août prochain. On y voit notamment la 3e génération des téléphones pliables. On retrouve sous tous les angles le Galaxy Z Fold 3, qui pourrait prendre en charge le stylet S Pen de la firme.

Et on y voit aussi l’autre modèle, qui se plie par la verticale, le prochain Galaxy Z Flip 3.

Le fil Twitter d’Evan Blass comprend également une image animée d’un Galaxy S21 FE en différents coloris, qui serait une version milieu de gamme du modèle phare Galaxy S21.

Samsung devrait aussi renouveler sa gamme de montres connectées, avec deux modèles de Galaxy Watch, les versions «Active» et «Classic», et de ses écouteurs Galaxy Buds.

(L'essentiel/laf)