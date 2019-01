Il a raflé 10 millions en 2018 en jouant à «Fortnite»

2018 a été la meilleure année de la vie de Tyler Blevins, alias Ninja, a-t-il déclaré lors d'une récente interview sur CNN. Et pour cause, l'Américain de 27 ans est devenu le streamer le plus populaire sur la plateforme Twitch, où il est suivi par plus de 12,8 millions d'abonnés contre plus de 20 millions sur YouTube.

Sa chaîne Twitch a été la plus regardée de 2018, totalisant plus de 226 millions d'heures, d'après The Esports Observer, contre 99 millions pour la chaîne de Riot Games consacrée à «League of Legends», à la 2e place, et 97 millions pour le streamer canadien Shroud sur la troisième marche du podium.

10 millions de dollars

Des chiffres qui ont permis à Ninja de gagner un beau pactole l'année dernière en jouant au jeu phénomène «Fortnite»: près de 10 millions de dollars, a-t-il révélé à CNN. La majorité de ses gains (environ 70%) proviennent des recettes publicitaires générées par ses chaînes Twitch et YouTube, par les près de 40 000 personnes qui ont choisi un abonnement payant pour le voir jouer sur Twitch, ainsi que des dons des spectateurs, a-t-il fait savoir à la chaîne américaine. À ce propos, il a comparé Twitch à l'étui à violon d'un artiste de rue dans lequel les internautes déposent ce qu'ils estiment qu'il mérite. Comme tout streamer professionnel, il déclare donc perdre des milliers de dollars lorsqu'il n'est pas devant son écran en train de jouer en direct, par exemple lorsqu'il donne un entretien à CNN.

Il tire le reste de ses revenus de ses divers sponsors, des tournois de jeux vidéo auxquels il participe, ainsi que de ses produits dérivés dont il a récemment commencé la commercialisation.

«Soyons réalistes une minute... 2018 a été la meilleure année de ma vie. J'ai travaillé pour atteindre ce but toute ma vie, en jouant depuis que je suis enfant. Prenez le contrôle de votre destin cette année. Je vous aime tous», a-t-il écrit sur Twitter. Le jeune homme s'est même produit en direct depuis Times Square, à l'occasion du réveillon du Nouvel An, où il a rencontré quelques difficultés en essayant de faire reproduire la danse du Floss aux New-Yorkais présents sur place dans des conditions météorologiques difficiles.

«Petit conseil. N'essayez pas de faire danser 1 million de New-Yorkais sous la pluie. Croyez-moi», a-t-il tweeté avec le sourire après l'échec.

