L'app qui dénude les femmes a déjà été retirée

Une app qui en un clic et quelques secondes permet de générer des clichés de femmes dans leur plus simple appareil à partir de photos les montrant vêtues: il n'en fallait pas plus pour que le service DeepNude, qui rappelle le phénomène des vidéos deepfake, s'attire les critiques au vu de son dangereux potentiel. Il peut par exemple nuire aux femmes qui publient des clichés d'elles en maillot de bain sur les réseaux sociaux.

Lancée le dimanche 23 juin et vendue 50 dollars dans sa version non censurée, l'app qui s'est fait connaître par un article de Motherboard a finalement été désactivée jeudi par son créateur, un programmeur anonyme connu sous le pseudonyme Alberto.

«Nous avons créé ce projet pour divertir les utilisateurs il y a plusieurs mois. Nous pensions effectuer quelques ventes de façon contrôlée... Nous n'avons jamais pensé qu'il deviendrait viral et que nous ne pourrions pas contrôler le trafic», a-t-il fait savoir au site Vice. Dépassé par le phénomène, il a précisé qu'aucune nouvelle version de ce logiciel compatible avec Windows et Linux ne sera proposée.

«Le monde n'est pas encore prêt pour DeepNude»

Avant de lancer son service, il dit s'être pourtant posé des questions de moralité et d'utilisation éthique de son app. «Est-ce que c'est bien? Est-ce que ça peut nuire à quelqu'un», s'est-il demandé. «Je pense que ce que vous pouvez faire avec DeepNude, vous pouvez très bien le faire avec Photoshop (après plusieurs heures de tutoriaux)». Si la technologie existe, quelqu'un aurait fini par créer ce service, s'est-il dit. DeepNude est en effet basé sur l'algorithme Pix2pix développé à l'université de Californie de Berkeley en 2017. Pour apprendre à fonctionner, le système a été entraîné en se basant sur plus de 10 000 photos de femmes nues.

«Certaines copies de DeepNude seront sûrement partagées sur le web, mais nous ne voulons pas être ceux qui les vendront», a déclaré celui qui se décrit comme un «passionné de technologie» motivé par la curiosité et le désir d'apprendre. Et de conclure en affirmant que «le monde n'est pas encore prêt pour DeepNude».

(L'essentiel/man)