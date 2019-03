Q, l'assistant à la voix ni masculine, ni féminine

La plupart des assistants virtuels intégrés aux smartphones, tablettes et autres appareils connectés ont des noms et une voix féminine par défaut, à l'exemple de Cortana, Alexa ou Siri. Afin de promouvoir une voix d'assistant intelligent plus inclusive, l'agence créative Virtue Nordic a collaboré avec Copenhagen Pride. Ils ont ainsi développé Q. Cette voix non genrée combine les enregistrements de cinq voix de personnes ne s'identifiant pas comme un homme ou une femme.

Pour la créer, les développeurs ont modulé les voix pour qu'elles paraissent de genre neutre. Au cours d'une enquête, il a ensuite été demandé à plus de 4 500 participants européens d'évaluer la voix sur une échelle de 1 à 5, où 1 correspond à la voix d'un homme et 5 à celle d'une femme. Elle a ensuite été remodulée et testée à nouveau jusqu'à ce que son genre soit perçu comme neutre, ont expliqué les développeurs. Q n'est pour le moment qu'une simple voix. Elle n'est pas associée à un système d'intelligence artificielle capable de répondre à des requêtes comme le feraient Google Assistant, Siri et consorts.

«Notre objectif est d'attirer l'attention des entreprises technologiques de pointe qui travaillent avec l'intelligence artificielle pour s'assurer qu'elles sont conscientes qu'une normativité binaire de genre exclut de nombreuses personnes et de les inspirer en montrant combien il serait facile de reconnaître que plus de deux genres existent dans le développement de dispositifs d'intelligence artificielle. Il s'agit de donner aux gens des choix et des options», a déclaré Thomas Rasmussen, responsable de la communication de Copenhagen Pride dans un communiqué.

(L'essentiel)