Les rivaux de Netflix commencent à s'organiser

De grands noms de l'industrie du divertissement et des technologies se préparent à plonger cette année dans le grand bain du service de vidéo en ligne, ce qui pourrait représenter un défi important pour le roi du streaming, Netflix. Une annonce d'Apple en la matière est attendue le 25 mars, avec un budget estimé à un milliard de dollars. Le groupe Disney a prévu de lancer son service de streaming Disney+ cette année, tout comme WarnerMedia, la nouvelle branche média et divertissement d'AT&T.

Ces nouveaux arrivants sur la planète streaming, dont la liste devrait encore s'allonger, pourraient faire de l'ombre à Netflix qui cavale en tête des services vidéo sur internet avec ses 140 millions d'abonnés dans 190 pays, mais aussi à Amazon et à Hulu. «Cela va vraiment changer l'industrie», relève Alan Wolk, co-fondateur de la société de consulting TVREV, anticipant la coexistence de sept ou huit puissantes plateformes de streaming et donc une «énorme compétition pour de nouveaux programmes et des programmes populaires». Ce secteur a été métamorphosé par le développement spectaculaire de Neftlix et par l'engouement croissant des consommateurs pour la télévision à la demande.

«Gros catalogues»

Six millions de personnes ont résilié leur abonnement aux bouquets de télévision traditionnels depuis 2012 aux États-Unis tandis que les souscriptions aux services de streaming ont explosé, selon des estimations du groupe Leichtman Research. Tout comme Netflix a bouleversé les habitudes de consommation du petit écran, ses rivaux entendent désormais déstabiliser le géant du streaming. D'autant que le service de streaming lancé en 2007 a du souci à se faire en termes de contenus face aux deux grandes firmes hollywoodiennes Disney et Time Warner (rebaptisé WarnerMedia).

Ces groupes «disposent de gros catalogues, donc le coût de leur contenu est bien plus bas que pour Netflix, qui doit payer pour tous ses contenus», dit Laura Martin, analyste chez Needham & Co. «Netflix va perdre des abonnés au profit de ces nouveaux entrants». WarnerMedia compte par exemple lancer son service en proposant les contenus de sa chaîne HBO. De son côté, le service de Disney disposera du catalogue historique de films et de programmes télévisés ainsi que de la collection de la 21st Century Fox, que le groupe est en train de racheter. C'est-à-dire, entre autres, «Star Wars» et la franchise des superhéros Marvel.

(L'essentiel/afp)