Facebook se prépare aux européennes

Nick Clegg, directeur mondial des affaires publiques de l'américain Facebook, a promis le lancement, «à la fin mars, de nouveaux outils pour aider à prévenir l'ingérence dans les prochaines élections et rendre la publicité politique sur Facebook plus transparente». La Commission européenne, notamment, avait exprimé ses craintes de voir les élections perturbées par l'exploitation des données d'utilisateurs de Facebook et avait lancé, début décembre, un appel contre la désinformation.

Deux scandales ternissent l'image de Facebook: les interférences russes lors de l'élection présidentielle américaine de 2016 et l'affaire Cambridge Analytica, où les données d'utilisateurs de Facebook avaient été utilisées à des fins politiques.

Devant des journalistes à Bruxelles, l'ancien vice-Premier ministre britannique a expliqué que tous ceux qui voudraient faire campagne et publier des publicités sur Facebook devraient y être autorisés par le groupe. Afin de permettre une meilleure identification des publicités, elles afficheront «une clause de non-responsabilité (avec la mention) "payée par" sur ces publicités». Toujours dans un souci de transparence, «toutes les annonces politiques seront conservées dans une bibliothèque consultable par le public pendant une période maximale de sept ans». Pour «coordonner ce travail vital», il a annoncé «la mise en place d'un centre d'opérations axé sur l'intégrité des élections, basé à Dublin, ce printemps».

(L'essentiel/afp)