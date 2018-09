Skype veut reconquérir ses fans déçus

Présentée en grande pompe il y a un peu plus d'un an, la refonte totale de Skype n'a pas plu. Critiqué par les utilisateurs de l'ancienne version du célèbre logiciel, Micro­soft, son propriétaire, a retenu la leçon et corrigé le tir. Résultat: son service de messagerie et de téléphonie par Internet fait de nouveau peau neuve sur les différentes plateformes, et met désormais l'accent sur la simplicité d'utilisation.

Skype se recentre ainsi sur ses principaux services, ceux que les fans du logiciel continuent d'utiliser: les appels audio et vidéo, ainsi que la messagerie instantanée. «Nous devions faire un pas en arrière et simplifier», a expliqué Peter Skillman, directeur du design pour Skype et Outlook: «Passer des appels était devenu une tâche difficile à effectuer et la fonctionnalité High­lights n'a pas trouvé d'écho auprès des utilisateurs». Pour rappel, cette dernière était une copie des stories de Snapchat et Instagram.

Le nouveau design de Skype est disponible dans la dernière version 8.29 pour les systèmes Android, iOS, Windows (7, 8 et 8.1), OS X, ainsi que Linux. Cette nouvelle mouture vise à reconquérir les personnes séduites par les services alternatifs WhatsApp, Messenger, Snapchat, FaceTime, WeChat, Line ou encore Telegram.

(L'essentiel/man)