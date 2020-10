En avant la musique pour les streamers de Twitch

Fini le casse-tête pour trouver de la musique libre de droits et surtout de risquer la suspension de sa chaîne Twitch. La plateforme de directs vidéo d’Amazon a en effet préparé un catalogue accessible sous le nom de Soundtrack by Twitch. Au total, plus d’un million de titres seront disponibles gratuitement dans un canal séparé. Les streamers pourront choisir parmi un ensemble de stations et de listes de lecture organisés par le personnel de Twitch, par thème ou par genre – comme «Just Chilling» ou «Lofi Hip Hop/Beats» ou «Rap» par exemple.

Lorsqu’une musique tirée du catalogue sera diffusée pendant un direct, les spectateurs verront apparaître un widget avec un lien vers la page Spotify et la chaîne Twitch du musicien. L’intégration des morceaux sera compatible avec le logiciel de diffusion OBS sur PC, Twitch Studio et bientôt Streamlabs OBS. Pour l’instant, il faut d’abord passer par une liste d’attente pour espérer en bénéficier.

Contrôle strict

Twitch n’a pas conclu d’accord avec l’une des majors de l’industrie musicale, se limitant à des labels indépendants et des partenaires de distribution comme SoundCloud. Parmi les artistes cités, on trouve «Above & Beyond», «mxmtoon», «Porter Robinson», «RAC» et «SwuM». Aucun détail sur les modalités financières de ces partenariats n’a filtré. De nombreux streamers sont tombés de haut après avoir cru à tort avoir acheté ou payé un service d’abonnement en streaming qui leur permettrait de diffuser la musique pour leurs directs. C’était compter sans le système de reconnaissance audio automatisé de Twitch à l’oreille très affûtée. Impitoyable, celui-ci les a rappelés à l’ordre. Cela pouvait conduire à la suppression des vidéos, voire à la suspension de la chaîne d’un multirécidiviste.

Une grande variété de contenus liés à la musique sont interdits comme accompagnement sonore sur Twitch, à l’exemple d’un programme radio ou d’un set de DJ. Par le passé, Twitch avait tenté de résoudre les problèmes de droits avec le lancement d’une bibliothèque musicale en 2015, mais celle-ci a été fermée l’année dernière sans explications, rappelle le site TechCrunch.

(L'essentiel)