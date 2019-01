La Switch fait bondir le bénéfice de Nintendo

Le résultat net de Nintendo s'est établi à 168,79 milliards de yens (1,35 milliard d'euros), sur un chiffre d'affaires qui a gagné 16,4% sur un an.

La Switch et la ludothèque grandissante associée sont pour ainsi dire cette année les seules sources de revenus de Nintendo, la gamme de poche 3DS/2DS étant en fin de parcours mais pour le moment le groupe en profite pleinement. Ses ventes se sont en effet élevées à 997 milliards de yens, après avoir déjà quasiment triplé sur un an au terme des neuf mois du précédent exercice.

La maison mère de Mario et compagnie affiche en outre une bien meilleure rentabilité, comme en atteste l'envolée de 41% de son gain d'exploitation, à 220 milliards de yens. Près de deux ans après son lancement en mars 2017, la Switch continue à remporter un franc succès. Nintendo en a vendu 14,5 millions durant les neuf mois passés en revue (avril à décembre), contre 12,13 millions durant la même période de l'année dernière. Au total depuis sa commercialisation, environ 32,27 millions d'exemplaires ont trouvé preneur.

Les ventes de jeux pour smartphones ont gagné 15%

Quelque 94,6 millions de jeux conçus par Nintendo pour cette console hybride (semi-fixe, semi-portable) ont été achetés par des joueurs durant le semestre (contre 47 millions un an plus tôt), avec des succès multi-millionnaires comme Super Mario Party (5,3 millions), Pocket Monster Lets'Go (10 millions) ou Super Smash Bros Ultimate (plus de 12 millions). Nintendo se félicite par ailleurs d'une progression de 95% de ses ventes en ligne pour ses consoles, recettes qui ne représentent cependant encore que moins de 10% de son chiffre d'affaires total.

Les ventes de jeux pour smartphones, une activité dans laquelle Nintendo a longtemps été réticent à s'engager, ont gagné 15% pour représenter grosso modo moins de 4% des revenus totaux du groupe. Pour l'exercice complet, la firme de Zelda et Pikachu, qui encaisse environ 80% de ses recettes hors du Japon, escompte toujours un chiffre d'affaires de 1 200 milliards de yens (+13,7%), un bénéfice opérationnel de 225 milliards de yens (+26,7%) et un bénéfice net de 165 milliards de yens (+18,2%).

Nintendo a néanmoins révisé ses objectifs annuels en volume: il pense désormais vendre dans l'année 17 millions de consoles Switch (au lieu de 20) et 110 millions de jeux leur étant destinés (soit 10 millions de plus qu'espéré précédemment).

(L'essentiel/afp)