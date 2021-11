Le ZEvent pulvérise son record de dons

«10 000 000 d’euros!! C’est historique, vous êtes historiques!!!!!!», a tweeté le compte de ZEvent en passant le cap symbolique des 10 millions d’euros. La 5e édition de ce marathon caritatif d’une durée de 50 heures diffusé en direct ce week-end sur la plateforme Twitch a pulvérisé son précédent record de dons récoltés. Il a atteint la somme de 10 064 480 euros, soit quasi le double par rapport au précédent événement de 2020, où une cagnotte de plus de 5,7 millions d’euros avait été récoltée pour Amnesty International.

Créé par Adrien Nougaret, alias ZeratoR, et Alexandre Dachary, l’événement a réuni une cinquantaine de streamers français qui ont encouragé les spectateurs à verser des dons sur les différentes chaînes des participants en relevant des défis. Même le président français, Emmanuel Macron, a félicité l’équipe de steamers en adressant un message depuis le G20 à Rome. «En se mobilisant tous ensemble, on peut bouger des montagnes: vous l’avez fait #ZEvent2021, vous l’avez fait cette année encore! Un grand bravo», a-t-il écrit. Auparavant, il avait publié une vidéo pour s’excuser de ne pas être présent et pour soutenir l’action de bienfaisance.

Le marathon caritatif, qui a permis cette année de reverser les dons à l’association Action contre la faim, a aussi battu un autre record, celui du nombre de spectateurs connectés simultanément pour une chaîne Twitch française: plus de 700 000 internautes dimanche soir. Il a par contre aussi été entaché par un comportement du youtubeur Inoxtag jugé sexiste qui a ensuite présenté ses excuses.

(L'essentiel/man)