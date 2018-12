Les as de «Battlefield» obtiennent gain de cause

Les joueurs assidus de «Battlefield V» ont gagné la partie. Ils ont retrouvé l'opus à la hauteur de leur dextérité avec les paramètres d'origine. Dice, l'éditeur du jeu de tir, les a en effet rétablis dans la version multijoueur après une tentative malheureuse de séduire des gamers peu expérimentés. Pour ce faire, la durée de mise à mort (TTK) pour chaque arme avait été augmentée, donnant ainsi davantage de chance de survie aux joueurs les moins aguerris.

«De toute évidence, nous n'avons pas fait les choses ­correctement. Nous avons pris l'initiative d'apporter ces changements en nous basant sur de nombreuses données et délibérations. Ce n'était pas une décision facile pour nous», a reconnu son responsable communauté Dan Mitre, sur le forum Reddit. L'éditeur suédois avait cru pouvoir se mettre dans la poche les hardcore ­gamers en leur réservant une playlist «Core» dédiée. Mais les as de «Battlefield V» ont peu apprécié cette idée de diviser la base de joueurs, si vite après son lancement qui plus est.

Dice est en quête de recettes pour attirer de nouveaux adeptes. Il fait face à la concurrence, à commencer bien sûr par l'incontournable Epic Games qui a réussi ce pari en initiant une nouvelle génération de joueurs au mode «Battle Royale» de «Fortnite».

La firme suédoise tentera de rectifier le tir en mars avec l'arrivée de ce mode sur «Battlefield V» avec l'avantage de donner un enjeu clair aux joueurs: finir dernier survivant.

