YouTube partira à l'assaut de TikTok avec Shorts

Google aussi souhaite mettre un pied sur le marché des apps de courtes vidéos dominé par la plateforme chinoise TikTok appréciée des ados. Après Facebook et son service Lasso, disponible actuellement uniquement au Brésil, ou encore la récente renaissance de l'app Vine sous le nouveau nom Byte, c'est au tour du géant du web de lancer un nouveau service viral baptisé Shorts (court/e/s, en anglais). En cours de développement, il devrait être disponible avant la fin de l'année au sein de l'app YouTube pour iOS et Android au lieu d'être lancé sous la forme d'une app autonome, selon The Information.

Les futurs utilisateurs de cette plateforme, qui permettra de publier des vidéos au format court, pourront bénéficier de l'intégration de la musique sous licence provenant du service YouTube Music pour les inclure en tant que musique de fond à leurs contenus, d'après le site spécialisé. Ce dernier décrit cette future plateforme comme «l'effort le plus sérieux à ce jour de la part d'une société de la Silicon Valley pour combattre l'ascension de TikTok». Cette dernière a connu un succès grandissant ces deux dernières années (+125%) et a été téléchargée plus de 842 millions de fois depuis les boutiques Google Play et App Store ces douze derniers mois.

Les rumeurs du lancement de Shorts ont été corroborées par le journaliste de MSNBC Dylan Byers, qui a interviewé Susan Wojcicki, à la tête de YouTube, pour un épisode de podcast qui doit être diffusé dans le courant de ce mois: «Nous aurons bientôt un article confirmant cette nouvelle, ainsi que quelques-uns de ses commentaires sur YouTube et les vidéos courtes», a-t-il écrit sur Twitter.

This is potentailly big…. And, bonus: YouTube chief Susan Wojcicki and I talked about TikTok in a podcast episode that will air later this month. We've got an item coming soon confirming this news, along with a few of her comments on YouTube & short-form video >>> https://t.co/0Pqm6JqVUz— Dylan Byers (@DylanByers) April 1, 2020

(L'essentiel/man)