Le prochain Iphone en partie dévoilé

Le prochain smartphone haut de gamme d'Apple, modèle supposé s'appeler iPhone XI, s'est montré dans un premier rendu. Réalisé par le célèbre leaker OnLeaks, qui a récemment dévoilé le design de l'iPad Pro 2018 avant sa présentation officielle, ainsi que le site DigitIndia, il confirmerait la présence d'un triple capteur photo à l'arrière de l'appareil.

Ce module rappelle par sa forme carrée celui du Mate 20 Pro de Huawei. Il se différencie par l'agencement atypique de ses trois capteurs photo qui se rapproche de ce que la firme HMD proposera avec son Nokia 9 PureView doté de cinq capteurs au dos. Placé dans le coin supérieur gauche, et non au centre comme sur l'appareil du fabricant chinois, il embarquerait deux capteurs photo alignés verticalement comme sur les derniers modèles, ainsi qu'un troisième additionnel à leur côté de sorte à former un triangle. Le flash serait quant à lui déporté au-dessus de cette troisième caméra, sous laquelle devrait être placée un micro supplémentaire.

OnLeaks précise que le rendu publié se base sur les détails d'un prototype qui est au stade EVT, soit «engineering validation test». Cela signifie que le design doit encore être validé par Apple et pourrait être modifié d'ici la commercialisation du nouveau smartphone. Ice Universe, autre leaker reconnu, a également confirmé l'exactitude du rendu, précise le site DigitIndia. Si les informations sont avérées, Apple continuerait à proposer un module caméra sous forme d'excroissance au dos de ses appareils, au regret des utilisateurs qui s'en plaignent.

(L'essentiel/man)