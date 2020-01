Sortie repoussée pour un jeu très attendu en 2020

Après «Final Fantasy VII Remake» de Square Enix et «Marvel's Avengers» de Crystal Dynamics, c'est au tour de «Cyberpunk 2077», l'un des jeux les plus attendus de l'année, de voir sa sortie aussi repoussée. CD Projekt Red a annoncé la nouvelle jeudi en indiquant que la commercialisation de son futur jeu d'action-RPG, qui devait avoir lieu en avril prochain, a été finalement repoussée au 17 septembre 2020.

Dans un message publié sur Twitter, l'entreprise a expliqué que le jeu était d'ores et déjà «terminé et jouable», mais qu'il reste encore beaucoup du travail à accomplir. «Night City (ndlr la ville fictive dans laquelle se déroule l'action du jeu) est massive, pleine d'histoires, de contenus et de lieux à visiter, mais en raison de l'ampleur et de la complexité du projet, nous avons besoin de plus de temps pour finir de le tester, de le corriger et de le peaufiner», indiquent Marcin Iwinski, cofondateur, et Adam Badowski, à la tête du studio, dans un message commun.

Citant le fameux adage de Shigeru Miyamoto, papa de Super Mario, une internaute rappelle qu'«un jeu retardé sera peut-être bon un jour, un mauvais jeu sorti sera toujours mauvais». Quant à la fonction multijoueur, dont l'intégration au jeu avait été annoncée en septembre dernier, elle demandera encore plus de patience. Ce mode de jeu ne devrait pas voir le jour avant 2022, a fait savoir le studio lors d'une téléconférence avec des actionnaires. «Compte tenu de la sortie prévue de Cyberpunk 2077 en septembre, et une série d'événements que nous prévoyons après cette date, 2021 semble peu probable comme date de sortie pour le mode multijoueur de Cyberpunk.»

(L'essentiel/man)