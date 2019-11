Fini Netflix sur certaines smart TV Samsung

Samsung a averti ses clients qu'à cause de «limitations techniques», l'app du populaire service de streaming vidéo Netflix ne sera plus supportée sur certains téléviseurs connectés fabriqués par le groupe sud-coréen. À compter du 1er décembre prochain, un message d'avertissement pourrait donc s'afficher sur les smart TV plus anciennes de la marque. Les modèles concernés ne sont pas listés.

Samsung précise sur son site officiel qu'il sera néanmoins encore possible de regarder les séries et films de la plateforme sur les smart TV affectées. La solution passe par le branchement d'un accessoire compatible, comme les lecteurs de streaming Apple TV ou Chromecast, une console de jeux (PS3, PS4 ou Xbox One) ou encore l'un des décodeurs mis à disposition par les fournisseurs de TV payante.

(L'essentiel/man)