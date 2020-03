Plus besoin de «casser» d'enceintes pour le rabais

Sonos fait machine arrière après avoir créé la controverse avec son offre Trade Up ces derniers mois. Lancée en octobre dernier, elle proposait aux clients du fabricant de matériel audio souhaitant profiter d'une ristourne de 30% sur une nouvelle enceinte d'activer un «mode recyclage» sur leur ancien appareil. Il consistait à télécharger un logiciel sur leur ancien haut-parleur qui lançait un compte à rebours de 21 jours au terme duquel toutes les données de l'enceinte étaient automatiquement effacées et l'appareil transformé en brique inutilisable. Il n'était dès lors plus possible de le réactiver pour lui donner une seconde vie, bien que jusqu'ici toujours fonctionnel.

Face au tollé, la firme avait tenté de se justifier en expliquant que ses «anciens produits ne sont plus suffisamment puissants pour prendre en charge toutes les fonctionnalités de l'expérience Sonos moderne». Il avait aussi indiqué au site The Verge que les clients qui avaient activé le mode recyclage par erreur pouvaient contacter le service client pour l'annuler.

Sonos vient finalement d'abandonner cette pratique controversée tout en conservant son offre promotionnelle. Les clients ne doivent désormais plus «casser» leurs produits mais justifier posséder un modèle éligible au programme, comme les appareils Sonos Play:5, Zone Player et Connect/Connect:Amp fabriqués entre 2011 et 2015. Les clients peuvent désormais les garder, les donner à une autre personne ou les faire recycler. La firme ne prévoit par contre plus de mettre à jour leur logiciel à partir de mai 2020. Les anciens modèles devront aussi être déconnecté du système Sonos de l'utilisateur s'il veut que ces enceintes plus modernes continuent de recevoir des mises à jour.

(L'essentiel)