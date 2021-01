Le premier casque de VR d’Apple sortirait en 2022

Outre son prétendu projet de voitures électriques, Apple développerait une autre catégorie de produit: un casque de réalité virtuelle. Prévu pour 2022, il serait actuellement connu sous le nom de code N301, d’après Bloomberg. Le but ne serait pas de venir damer le pion des concurrents actuellement sur le marché, comme Oculus, HTC, Valve ou Sony ou de reproduire le succès de l’iPhone avec le lancement d’un produit grand public. Le futur appareil «haut de gamme» serait un produit «de niche» «bien plus cher que ceux des concurrents», soit bien au-delà des 1000 dollars. Les experts estiment qu’Apple «n’en vendra qu’un seul par jour et par magasin», ce qui reviendrait à seulement 180’000 par année.

Doté d’un environnement 3D complet et permettant de jouer, de regarder des contenus vidéo et de communiquer, il serait dans un premier temps surtout destiné aux développeurs de contenus et d’apps. Un prototype serait déjà en phase de développement avancé, mais il pourrait encore être revu, rapporte l’agence américaine. Celle-ci explique qu’Apple a dû intégrer un ventilateur pour refroidir le casque qui devrait être muni d’une puce plus puissante que celle, M1, qui équipe les derniers nouveaux Mac, ainsi que d’un nouveau système d’exploitation au nom de code rOS.

Lunettes de réalité augmentée en 2023

Il doit servir de tremplin pour des lunettes de réalité augmentée portant le nom de code N421. Ce produit plus abordable et grand public serait proposé dans un second temps, en 2023. Le projet ne serait pour le moment pas encore très avancé.

(L'essentiel/man)