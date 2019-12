Les apps les plus populaires de la décennie

Les apps de réseautage et de communication ont eu la faveur des utilisateurs au cours de la dernière décennie, si on en croit le classement mondial des apps les plus téléchargées entre 2010 et 2019 dévoilé par le cabinet de statistiques App Annie. Ce top 10 sacre le groupe Facebook grand vainqueur.

Le réseau social basé en Californie a en effet réussi à placer pas moins de quatre de ses applications au sommet du classement. Dans l'ordre, de la 1ère à la 4e place, Facebook, les apps de messagerie instantanée Facebook Messenger et WhatsApp, suivis par l'app de partage d'images Instagram. A noter la performance de l'app de courtes vidéos TikTok de la firme chinoise ByteDance. En seulement 3 ans, elle est parvenue à se hisser à la 7e place du classement avec plus de 1,5 milliard de téléchargement au compteur.

Apps les plus téléchargées dans le monde entre 2010 et 2019

1. Facebook (Facebook, USA)

2. Facebook Messenger (Facebook, USA)

3. WhatsApp Messenger (Facebook, USA)

4. Instagram (Facebook, USA)

5. Snapchat (Snap, USA)

6. Skype (Microsoft, USA)

7. TikTok (ByteDance, Chine)

8. UC Browser (Alibaba Group, Chine)

9. YouTube (Google, USA)

10. Twitter (Twitter, USA)

En ce qui concerne les apps les plus lucratives de la décennie, c'est la plateforme de streaming vidéo Netflix qui domine le classement. La célèbre app de rencontres Tinder, 2e, et la plateforme musicale Pandora Music, 3e, complètent ce podium uniquement composé de services américains.

Apps les plus lucratives entre 2010 et 2019

1. Netflix (Netflix, USA)

2. Tinder (InterActiveCorp, USA)

3. Pandora Music (SIRIUS XM Radio, USA)

4. Tencent Video (Tencent, Chine)

5. LINE (LINE, Chine)

6. iQIYI (Baidu, Chine)

7. Spotify (Spotify, Suède)

8. YouTube (Google, USA)

9. HBO NOW (AT&T, USA)

10. Kwai (OneSmile, Chine)

Petite surprise dans la catégorie des jeux vidéo les plus téléchargés sur mobile. L'app «Candy Crush Saga» de l'éditeur américain Activision Blizzard n'arrive que deuxième. Elle est précédée à la 1ère place par le jeu «Subway Surfers» des Danois de Kiloo qui a profité de son grand succès en Inde. Le titre «Temple Run 2» d'Imangi (USA) se place quant à lui à la 3e place.

Top 10 des apps de jeu les plus téléchargées entre 2010 et 2019

1. «Subway Surfers» (Kiloo, Danemark)

2. «Candy Crush Saga» (Activision Blizzard, USA)

3. «Temple Run 2» (Imangi, USA)

4. «My Talking Tom» (Outfit7, Chypre)

5. «Clash of Clans» (Supercell, Finlande)

6. «Pou» (Zakeh, Liban)

7. «Hill Climb Racing» (Fingersoft, Finlande)

8. «Minion Rush» (Vivendi, France)

9. «Fruit Ninja» (Halfbrick, Australie)

10. «8 Ball Poll» (Miniclip, Suisse)

Enfin, «Clash of Clans», 5e app de jeu la plus téléchargée dans le monde, est celle qui a rapporté le plus d'argent à son éditeur, la société finlandaise Supercell.

Top 10 des apps de jeu les plus lucratives de la décennie

1. «Clash of Clans» (Supercell, Finlande)

2. «Monster Strike» (mixi, Japon)

3. «Candy Crush Saga» (Activision Blizzard, USA)

4. «Puzzkle & Dragons» (GungHo Online Entertainment, Japon)

5. «Fate/Grand Order» (Sony, Japon)

6. «Honour of Kings» (Tencent, Chine)

7. «Fantasy Westward Journey» (NetEase, Chine)

8. «Pokémon GO» (Niantic, USA)

9. «Game of War - Fire Age» (MZ, USA)

10. «Clash Royale» (Supercell, Finlande)

