Voici pourquoi les MacBook Pro n'ont pas Face ID

Dévoilés et commercialisés le mois dernier, les nouveaux MacBook Pro de 14 et 16 pouces, plus puissants que leurs prédécesseurs, se distinguent aussi par l’encoche qui a été ajoutée sur la partie supérieure de l’écran. Elle rappelle celle apparue sur les iPhone depuis le modèle X de 2018. Mais ce choix esthétique ne fait pas l’unanimité. D’autant que, contrairement à l’encoche des smartphones de la marque, celle des nouveaux MacBook Pro n’intègre pas Face ID, système de reconnaissance faciale d’Apple. Elle héberge en effet uniquement une caméra améliorée. Les MacBook Pro se contentent ainsi d’un bouton Touch ID, système de reconnaissance d’empreintes digitales.

Touch ID plus pratique

Interviewé dans les colonnes du «Wall Street Journal», le vice-président d’Apple chargé du marketing des Mac et iPad, Tom Boger, a expliqué les raisons de l’absence de Face ID. Pour commencer, il a indiqué que contrairement à ce qu’on pourrait penser, son entreprise n’a pas l’intention d’intégrer cette technologie, disponible sur iPhone et iPad, dans les prochaines versions du MacBook Pro. «Touch ID est plus pratique sur un ordinateur portable puisque vos mains sont déjà sur le clavier», a-t-il argumenté. Les critiques font remarquer que c’est aussi le cas sur iPhone…

Quant à savoir pourquoi les ordinateurs d’Apple ne proposent pas d’écran tactile, à la différence de la concurrence sous Windows (qui propose par ailleurs aussi le système de reconnaissance faciale Windows Hello), John Ternus, vice-président senior de l’ingénierie matérielle chez Apple met en avant l’argument de la complémentarité: «Nous fabriquons le meilleur ordinateur tactile du monde sur un iPad. Il est totalement optimisé pour cela. Et le Mac est totalement optimisé pour la saisie indirecte. Nous n’avons pas vraiment de raison de changer cela».

(L'essentiel/man)