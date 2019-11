TikTok prêt à se lancer dans le streaming musical

Un nouvel acteur est sur le point de bousculer le marché concurrentiel du streaming de musique. ByteDance, propriétaire de l'app de partage de vidéos courtes TikTok, populaire auprès des ados, planche sur une plateforme marchant sur les plates-bandes de Spotify et d'Apple Music, entre autres. La firme chinoise serait en discussion avec Universal Music, Sony Music et Warner Music afin d'obtenir les accords nécessaires pour proposer l'écoute de morceaux de musique dans le cadre d'un service sur abonnement, selon le «Financial Times».

La nouvelle plateforme, au nom inconnu, débuterait en décembre. Quant à son prix, il serait inférieur à ceux de la concurrence, soit moins de 10 dollars mensuels, d'après le quotidien financier. Au départ, l'offre musicale serait disponible en Inde (TikTok y compte plus de 250 millions d'utilisateurs), au Brésil, ainsi qu'en Indonésie, avant un lancement aux États-Unis. Intégré à TikTok, le service proposerait une collection de clips vidéo.

Connaîtra-t-il le même succès? Lancé à l'automne 2016, TikTok vient de passer la barre des 1,5 milliard de téléchargements sur iOS et Android, selon Sensor Tower. Avec 614 millions de téléchargements en 2019, le réseau social se place à la 3e place du classement des apps «non-jeu» les plus téléchargées dans le monde, juste devant Facebook (4e) et Instagram (5e). WhatsApp arrive en tête, devant Facebook Messenger (2e).

(L'essentiel/man)