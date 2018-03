L'avenir appartient à la pub ultra personnalisée

Vous verrez bientôt la même série que vos amis, mais peut-être pas les mêmes marques sur les produits apparaissant au gré des décors. Vous vous verrez aussi porter les habits que votre boutique en ligne vous propose avant de les essayer pour de vrai en 2D, en attendant la 3D. Ce sont le genre de solutions, dignes d'un épisode de la série «Black Mirror», qui sont actuellement à l'étude au sein de l'agence Accenture Interactive dirigée par Christian Souche.

Comment imaginez-vous la publicité numérique de demain?

Nous avons identifié trois tendances. Il y a bien sûr l'émergence des technologies comme la réalité virtuelle et augmentée avec l'arrivée de nouveaux appareils. Il y aussi l'ultra personnalisation qui va s'accélérer: on pourra prendre en considération les choix des utilisateurs et leurs préférences pour personnaliser un produit et une expérience. La loi européenne de la protection des données (GDPR) va aussi transformer l'écosystème autour du marketing.

Ne risque-t-on pas de se sentir dans une forme de centre commercial virtuel permanent?

On étudie le seuil de tolérance des gens en présence d'un flux continu de publicités ultra personnalisées. C'est important de respecter leur choix sans aller trop loin. Il faut trouver le bon équilibre qui reste quelque chose de personnel. Certains veulent davantage de contrôle, d'autres une ultra personnalisation.

Le shopping du futur se vivra-t-il avec un casque de réalité virtuelle sur la tête ?

Je ne le pense pas. J'imagine quelque chose de plus naturel à travers la voix et les gestes. On peut avoir des expériences immersives sans porter un casque, par exemple avec des éléments projetés en réalité augmentée. On va utiliser davantage d'intelligence artificielle pour aider le consommateur dans le choix des produits. Le commerce du futur se fera avec du contenu plus riche, avec davantage d'informations pour prendre une décision. Il sera plus naturel, plus intelligent avec du contenu plus riche et immersif.

Avec le placement publicitaire d'une marque sur un produit, en temps réel dans une vidéo, que vous imaginez, ne craignez-vous pas que le consommateur se sente trompé par des éléments qui dénaturent le contenu original ?

C'est une vraie question. Il y a actuellement énormément d'influenceurs sur les réseaux sociaux qui sont rémunérés pour faire du placement de produits et la question de la véracité se pose, que le placement soit dynamique ou pas. Avec notre solution, nous introduisons quelque chose d'encore plus dynamique et plus virtuel. Cette question perdurera, mais l'utilisateur devra être informé et être conscient quand il y a promotion d'un produit. Il devra aussi y avoir des discussions entre producteurs et annonceurs pour savoir quand c'est pertinent.

Vous évoquez les influenceurs, comment voyez-vous leur futur?

C'est un marché qui a beaucoup changé au cours des dernières années. On associait beaucoup le terme aux stars américaines et leurs millions de suiveurs. On assiste aujourd'hui à une transformation vers des micro-influenceurs. Ils ont une communauté plus petite mais beaucoup plus spécialisée avec un pouvoir d'influence plus puissant qu'une grosse star américaine. Si vous achetez une voiture, vous ferez plus confiance à un blog spécialisé dans l'automobile qui relève les avantages et inconvénients plutôt qu'une star qui vous dira que c'est la meilleure voiture qu'elle ait jamais pu conduire.

Il ne suffit donc plus de parler d'une marque, encore faut-il faire valoir un certain crédit pour l'incarner?

Oui. On a un exemple au Brésil. On a travaillé pour lancer une voiture familiale d'une marque. Au lieu de chercher les influenceurs automobiles, on a plutôt cherché des jeunes mamans qui partageaient des conseils sur l'éducation des enfants et leur sécurité. Il faut savoir identifier les influenceurs qui ont un vrai pouvoir.

On a l'impression que les clients sont à la fois partout et nulle part aujourd'hui...

C'est exactement cela. Avant il y avait Facebook et Twitter alors qu'aujourd'hui on a une myriade de réseaux sociaux très géolocalisés et répartis dans le monde avec des objectifs et des tranches d'âge différents. Il est essentiel pour les clients de valider les canaux sur lesquels ils sont présents, sans pour autant vouloir assurer une présence partout. Les marques connaissent une vraie révolution: établir une relation continue avec leurs clients.

(L'essentiel/Laurent Favre)