La série «Narcos» va se décliner en jeu vidéo

L'éditeur de jeux vidéo Curve Digital a dévoilé les premières images de son jeu vidéo dédié à l'univers de Pablo Escobar, «Narcos: Rise of the Cartels». Le jeu vidéo sera disponible sur PC, PS4 ou encore Xbox One au cours de l'été 2019. Une annonce qui arrive alors que la quatrième saison de la série, rebaptisée «Narcos: Mexico» est de retour sur Netflix.

Baptisé «Narcos: Rise of the Cartels», le jeu vidéo, entre action et stratégie, se déroulera lors des événements de la première saison de la série. Les joueurs pourront choisir entre faire partie du célèbre cartel de Medellín ou être du côté de la police en intégrant la DEA, la police fédérale chargée de lutter contre les affaires de stupéfiants. Une aventure évidemment narrée par l'indétrônable Pablo Escobar. Développé par la société britannique Kuju, Curve Digital a également collaboré avec Gaumont sur ce projet.

«Narcos: Rise of the Cartels» est un projet «passionnant pour nous», a déclaré Rosemary Buahin, directrice de marketing chez Curve Digital. «Nous adorons la série et nous nous sommes assurés que notre jeu vidéo était resté fidèle à l'histoire, autant qu'aux lieux, aux personnages, aux costumes, à la musique culte et bien plus encore. Nous pensons que ce jeu vidéo, qui combine action et stratégie au tour par tour, se prête parfaitement à l'univers de "Narcos"». «Travailler avec la licence de "Narcos" a été une expérience incroyable pour l'équipe de Kuju jusqu'à présent», a estimé Matt White, responsable de studio chez Kuju. La série rencontre un succès considérable sur Netflix et reste disponible dans plus de 130 pays.

Will you help the cartel rise or fight to make it fall?



Take on the role of the DEA or the Medellin Cartel in #Narcos: Rise of the Cartels, a brutal, turn-based action strategy game following the events of the hit show.



Coming to #PC and consoles Q3 2019. pic.twitter.com/kOqgO77VT9 — Curve Digital (@CurveDigital) 15 novembre 2018

(L'essentiel/afp)