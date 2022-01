Un jeu ressemblant à «Motus», phénomène du Net

Il était conçu à l’origine pour divertir sa femme, fan de mots croisés: le jeu «Wordle» de l’ingénieur britannique Josh Wardle a fini par conquérir la Toile après être sorti du simple cercle familial. Créé en 2020 et mis en ligne en octobre dernier, ce petit casse-tête fait le buzz. Il en est en effet devenu un phénomène sur les réseaux sociaux passant de moins d’une centaine de joueurs à plus de 300 000, rapporte le site jeuxvideo.com. Pour y jouer, il suffit de se rendre sur une simple page web via un navigateur.

Son concept rappelle celui de la célèbre émission télévisée «Motus» diffusée sur France 2 de 1990 à 2019, à quelques différences près. But du jeu: deviner, chaque jour, un seul mot de cinq lettres en six essais maximum en tapant les bonnes lettres dans les cases à disposition. «Ça doit vous prendre environ 3 minutes par jour, et c’est tout. Le jeu ne demande pas plus de votre temps», avait expliqué Josh Wardle dans un article du New York Times paru début janvier. Lorsque la lettre est affichée en vert, elle se trouve dans le mot à deviner et placée au bon endroit. De couleur jaune, elle est présente dans le mot mais à la mauvaise place et lorsqu’elle est en gris, elle ne se trouve à aucun endroit du mot.

La viralité du jeu s’explique aussi par la possibilité pour le joueur de partager son score et ses statistiques avec ses amis. Cette fonctionnalité a été ajoutée en décembre dernier. Malheureusement pour les francophones qui ne seraient pas très à l’aise avec la langue de Shakespeare, le tout est en anglais. Mais il existe déjà des déclinaisons en français, à l’instar de Sutom, dont les règles sont plus proches de «Motus» et qui propose des mots qui ne sont pas limités à cinq lettres.

(L'essentiel/man)