Un smartphone pliable de Huawei à 2 300 euros

À la veille de l'ouverture officielle du Mobile World Congress de Barcelone, Huawei a présenté dimanche sa propre vision d'un smartphone pliable. Il a ainsi rapidement répliqué à Samsung, qui l'a anticipé de quelques jours, mercredi, en dévoilant son Galaxy Fold.

L'approche du fabricant chinois est différente. Contrairement à l'appareil de son concurrent Samsung, le Mate X dispose d'un seul écran (contre deux sur le Galaxy Fold) qui reste toujours visible sur la partie extérieure, des deux côtés du smartphone. L'écran du Galaxy Fold, lui, se plie vers l'intérieur et affiche un écran secondaire de 4,6 pouces une fois plié. Dans cette même configuration, le Mate X propose d'un côté un écran de 6,6 pouces (2480 x 1148 pixels), soit plus grand qu'un iPhone Xs Max, souligne la marque, de l'autre de 6,2 pouces (2480 x 892). Une fois déplié grâce à une charnière, dite en aile de faucon qui embarque une centaine de composants, il permet d'obtenir une mini-tablette de 8 pouces (2480 x 2200 pixels), contre 7,3 pouces pour le Galaxy Fold.

«C'est très cher»

«Nos ingénieurs ont travaillé sur cet écran pendant plus de trois années», s'est félicité Richard Yu, directeur général de la branche grand public de Huawei. Le patron, qui a joué au jeu des comparaisons, a fait remarquer, en faisant référence au Galaxy Fold, que son appareil ne comportait pas d'encoche. Pour l'éviter, Huawei a placé une barre latérale faisant office de poignée sur laquelle ont été notamment intégrés les trois capteurs photo, le bouton d'alimentation avec capteur d'empreintes digitales, le contrôle du volume et le port USB-C. Richard Yu a également ajouté qu'en version tablette l'appareil est plus fin qu'un iPad Pro (5,4 mm d'épaisseur contre 5,9 mm). Plié, son épaisseur atteint aussi seulement 11 mm, soit moins que la concurrence.

Quant au prix du Mate X, 2299 euros, quand même, il n'a pas laissé le public présent à la présentation indifférent. «C'est très cher», a concédé Richard Yu, «mais nous travaillons pour faire baisser les prix». L'appareil livré avec 8 Go de RAM et 512 Go d'espace de stockage sera commercialisé à partir de juin 2019, au plus tôt.

