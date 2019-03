IBM pioche sans gêne des portraits dans Flickr

La lutte que se livrent les géants du web pour créer l'algorithme de reconnaissance faciale le plus précis possible fait des dommages collatéraux. IBM s'est fait épingler après avoir utilisé une collection de près de 100 millions de photos prélevées sur Flickr, site d'hébergement de photos. Destiné exclusivement aux chercheurs, le jeu de clichés était complété d'annotations sur la physionomie et la couleur de la peau.

«Aucune des personnes que j'ai photographiées ne savait que sa photo serait utilisée de cette manière», s'est indigné sur NBC News Greg Peverill-Conti, un communicant dont 700 clichés ont été repérés dans le jeu de données d'IBM. «Souvent, les chercheurs se contentent de saisir toutes les images disponibles dans la nature», a résumé Jason Schultz, professeur de droit de l'Université de New York.

Sur la défensive, IBM a promis de «protéger la vie privée des individus» et assuré qu'il travaillerait «avec toutes les personnes qui demanderaient la suppression de leur photo du jeu de données». NBC explique cependant que cela s'est avéré peu efficace dans la pratique. Et même une fois retirées de la collection, les photos subsistent auprès des partenaires de recherche qui y ont déjà eu l'accès. Le média américain, qui a récupéré une copie de la collection d'images, a mis en ligne un outil pour vérifier les comptes Flickr concernés.

(L'essentiel)