Google lance sa plateforme de jeux vidéo

Dans 14 pays d'Amérique du Nord et d'Europe, les joueurs peuvent désormais s'abonner à «Stadia pro» pour 9,99 dollars (ou euros) par mois. Ce prix comprend l'usage de la technologie à distance, dont la 4K et le son 5.1 - image et son en très haute définition, deux jeux gratuits (dont la franchise Destiny 2, de Bungie) et l'accès au reste du catalogue de jeux payants, 22 titres immédiatement disponibles, et une trentaine d'ici la fin de l'année.

Le géant des technologies a déjà entièrement écoulé son offre à 129 euros en pré-commande - comprenant un abonnement de trois mois, un appareil Chromecast Ultra pour se connecter à un écran, et une manette. Stadia consiste avant tout en un ordinateur virtuel, loué à distance. Contrairement aux plateformes de streaming comme Netflix, son modèle économique sera donc d'abord basé sur la vente des jeux à la pièce, avec une commission, comme le font d'autres services (Xbox Live, Steam...).

Une très bonne connexion Internet requise

Les prix des titres démarrent généralement autour de 50 euros. Un abonnement gratuit doit d'ailleurs être proposé en 2020, avec des caractéristiques techniques moins performantes (image HD, son stéréo...). Google promet, à terme, de passer d'un écran à l'autre sans friction, en débutant une partie sur ordinateur et en la continuant sur smartphone ensuite, par exemple.

Les joueurs auront néanmoins besoin d'une très bonne connexion à Internet et de certains équipements, comme le décodeur Chromecast pour jouer sur leur téléviseur connecté ou un smartphone Google (Pixel 3 ou 4), seul téléphone capable de recevoir le signal des serveurs de Google dans un premier temps. Et même sur Pixel, il faudra être connecté au wi-fi. D'autres options ne seront pas disponibles dès le lancement, comme la possibilité d'accéder à Stadia via YouTube.

(L'essentiel/afp)