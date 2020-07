Google transforme votre jardin en «Jurassic Park»

Google a allongé la liste des créatures auxquelles il est possible de donner vie en réalité augmentée grâce à un smartphone ou une tablette. Le géant californien a annoncé mardi la possibilité de transformer notre environnement en une scène digne des films «Jurassic Park». Grâce à une collaboration avec Universal Brand Development, Amblin Entertainment et le studio Ludia, qui a développé le jeu «Jurassic World Alive», Google permet désormais de faire apparaître des dinosaures virtuels en taille réelle dans une pièce ou dans le jardin de la maison.

Sur Android (7 et versions supérieures), il suffit de taper le mot «dinosaure» ou l’une des dix espèces proposées (Tyrannosaure, Ankylosaure, Brachiosaure, Dilophosaure, Parasaurolophus, Ptéranodon, Spinosaure, Stégosaure, Tricératops, Vélociraptor) dans l’app Google ou n’importe quel navigateur web, puis cliquer sur le bouton «Voir en 3D».

Sur iOS (11 et versions supérieures), la fonctionnalité est disponible dans l’app Google et les navigateurs Chrome et Firefox. Contrairement à Android, sur iOS elle est proposée sans bruitages.

«Pour créer les dinosaures en 3D, nos artistes concepteurs ont d’abord effectué des recherches préliminaires pour découvrir des informations sur chaque créature. Nos artistes ont non seulement puisé dans différentes formes de littérature, ils ont aussi travaillé avec des paléontologues et l’équipe derrière «Jurassic World» pour que les modèles soient le plus authentiques et réalistes possible. Même les plus petits détails, comme les irrégularités des couleurs de la peau et des motifs, sont importants», a expliqué Camilo Sanin du studio de développement Ludia.

(L'essentiel/man)