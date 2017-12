Hit addictif à l'assaut des gamers occidentaux

La publication du jeu «Arena of Valor» marque la première incursion de la firme de Shenzhen en Occident. Ce jeu de stratégie multijoueur s'inspire directement de «Honor of Kings», un titre qui revendique quelque 200 millions d'habitués chaque mois, essentiellement en Chine, dont 54% de joueuses.

Tencent, propriétaire de de l'application de messagerie WeChat, espère exporter la recette d'un jeu qui lui rapporte gros. «Honor of Kings» avait longtemps dominé le classement des téléchargements sur l'App Store chinois d'Apple. Ce titre de référence s'est fait une solide réputation d'être très addictif. Cela avait même poussé son éditeur à limiter à une heure par jour le temps de jeu autorisé pour les enfants de moins de 12 ans.

«Arena of Valor», sa déclinaison occidentale, fait partie de la catégorie des jeu d'arène un jeu d'arène de combat multijoueur (MOBA) de type 5 contre 5, un genre popularisé par l'e-sport et des titres comme «Dota 2» et «League of Legends». A la différence de ces derniers joués sur ordinateurs, «Arena of Valor» parie sur les plateformes mobiles iOS et Android, en attendant la console Switch de Nintendo. Au lieu de personnages tirés du folklore chinois, on y trouve des super-héros bien connus à l'exemple des incontournables Batman et Wonder Woman.

(L'essentiel/laf)