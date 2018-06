Le capteur 3D de Vivo place la barre très haut

Vivo s'est récemment fait remarquer avec son smartphone Nex à l'écran vraiment sans bords. L'appareil haut de gamme a notamment la particularité d'intégrer une caméra à selfie escamotable qui permet de s'affranchir d'une encoche au sommet de l'écran. Le fabricant chinois refait aujourd'hui parler de lui en raison d'une nouvelle technologie de reconnaissance faciale par «lumière structurée». Elle vient concurrencer le système de capteur 3D True Depth de l'iPhone X utilisé par la reconnaissance faciale Face ID d'Apple.

Présentée au Mobile World Congress de Shanghai, elle est capable de projeter 300 000 points de lumière sur le visage de l'utilisateur, soit dix fois plus que la solution d'Apple (30 000 points), rapporte The Verge. Il calcule ensuite le temps de vol (en anglais, «Time of Flight», ou TOF) employé pour rebondir sur les éléments et revenir au point de départ. Son constructeur explique que le capteur est capable de scanner jusqu'à une distance de trois mètres et peut servir à numériser en 3D le corps entier d'une personne, ouvrant le champ à de nouvelles applications.

«En combinant la technologie de détection 3D TOF avec l'intelligence artificielle, nous continuerons à explorer de nouvelles possibilités pour un futur meilleur», a déclaré Alex Feng, l'un des dirigeants de Vivo. L'une des idées vise à scanner le corps des personnes dans le but de l'«embellir» grâce à l'IA. Une autre doit permettre d'essayer des habits de manière virtuelle. La firme assure qu'«il ne s'agit pas d'une simple preuve de concept», bien qu'elle n'ait pour le moment pas donné de date pour son intégration dans un appareil destiné à être commercialisé.

(L'essentiel/man)