Les apps iOS les plus populaires de la décennie

La société App Annie a profité des 10 ans de la boutique d'apps d'Apple, l'App Store, pour compiler le classement des apps iOS les plus téléchargées de la dernière décennie. Sans surprise, c'est Facebook qui arrive en tête. Le réseau social domine le classement en plaçant quatre autres de ses services dans le top 10: Messenger en 2e position, Instagram en quatrième et WhatsApp en cinquième. YouTube de Google complète le trio de tête.

La firme spécialisée dans l'analyse du marché des apps mobiles s'est aussi penchée sur les apps iOS les plus rentables de ces dix dernières années. Et le classement diffère sensiblement. Le podium est en effet constitué, dans l'ordre, des services de streaming Netflix, Spotify et Pandora Radio, qui proposent des offres payantes.

En ce qui concerne les jeux, c'est le célèbre «Candy Crush Saga» qui s'offre la palme du plus grand nombre de téléchargements dans le monde depuis 10 ans. Il est suivi par «Subway Surfers» et «Fruit Ninja». Quant à «Clash of Clans», qui arrive quatrième, il domine le top 10 des jeux les plus rentables sur iOS. Suivent «Candy Crush Saga» et «Monster Strike».

(L'essentiel/man)